Olimpiadi di Parigi 2024 Samele conquista un eccezionale bronzo nella sciabola | Tanto voluto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio– Una gara di grande concentrazione, affrontata con determinazione e tenacia, fino all’ultimo punto. Il saluto poi e l’abbraccio all’avversario quasi in lacrime, che ha visto sfumare la medaglia olimpica, è stato accolto dal pubblico del Grand Palais. Ma l’entusiasmo degli spalti era tutto per lui. Luigiha vinto ile fa bis personale ai Giochi, battendo l’egiziano Ziad Elsissy per 15-12. Dopo l’argento di Tokyo 2020, l’Azzurro delle Fiamme Gialleil terzo posto a. Il tricampione europeo e plurimedagliato mondiale, con una carriera straordinaria sottolineata in bacheca con numerose medaglie, ha alzato le braccia al cielo in un palazzetto entusiasta per lui. Commosso, incredulo, ma convinto delle proprie possibilità.