Oddio Gimbo! Gianmarco Tamberi momento choc durante l’apertura delle Olimpiadi

(Di sabato 27 luglio 2024) Sono iniziate ufficialmente ledi Parigi 2024. La cerimonia d'apertura dei Giochi è durata quattro ore: è cominciata poco prima20 ed è finita intorno alle 23:30. Gli atleti da tutto il mondo hanno sfilato non all'interno di uno stadio ma galleggiando su alcuni barconi sulla Senna, sotto la pioggia battente. Circa 320mila gli spettatori assiepati sulle rive del fiume. Gli azzurri in gara sono 403: 209 uomini e 194 donne. La kermesse terminerà sabato 11 agosto, poi da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre ci saranno le Paralimpiadi. Musica, danza e spettacoli pirotecnici hanno animato la città, mentre un pubblico di circa 320mila spettatori ha sfidato la pioggia per assistere all'evento.