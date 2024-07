Medusa entra nel costume salvato dai bagnini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Viareggio (Lucca), 27 luglio 2024 – Brutta disavventura, due giorni fa, per un turista svizzero di mezza età. E se non ci fossero stati i, che con la loro prontezza e competenza l’hanno riportato a riva occupandosi della sua salute, la faccenda avrebbe potuto prendere una piega decisamente storta. Tutto è iniziato quando l’uomo, in mare per un bagno rinfrescante, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto: subito sono partiti idegli stabilimenti Pardini e Patrizia, che l’hanno caricato sul patino e portato a riva. Una volta sbarcato, l’uomo si è tolto i pantaloncini del: dentro c’era una, che da qualche interminabile minuto lo stava martoriando nelle parti intime. Il dolore era talmente intenso da causare degli accenni di svenimento, che in mare avrebbero potuto essere fatali.