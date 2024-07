Medaglia per l’impegno culturale Premiati Micalizzi e don Manservigi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Nella sala Canova del Consiglio Regionale Veneto, situata nel cuore della Serenissima a Piazza San Marco di Venezia, il critico e storico del cinema Paoloe il vicario generale dell’Arcidiocesi Ferrara – Comacchio don Massimo, nel suo ruolo di Sacerdote – regista, sono stati insigniti del premio Bronzi di Riace, uno dei riconoscimenti più prestigiosi e più illustri legati alla storia della Calabria. Il premio internazionale, giunto alla sua ventitreesima edizione, viene assegnato ogni anno in un città diversa e vuole premiare, come sottolineato dal presidente Giuseppe Tripodi "quelle figure che, come fieri guerrieri, hanno contribuito a portare sempre più in alto il rispetto e la stima per l’Italia, non solo nel nostro Paese, ma nel mondo intero".