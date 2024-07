LIVE Inter-Las Palmas 2-0 | intervallo doppietta Taremi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024)-Lasè la terza amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida il Lasallenato da Luis Miguel Carrion. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30, si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.-LAS2-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE Finisce il primo tempo con un dominio incontrastato:fae sale a cinque gol in due amichevoli e mezzo. Appuntamento fra un quarto d’ora circa per ildel secondo tempo di-Las. 45’ FINE PRIMO TEMPO:-LAS2-0 43’ Si fa vedere il Las: cross da sinistra di Fuster che scavalca Bisseck, ci pensa Fontanarosa ad anticipare Jaime Mata e mandare di testa in angolo.