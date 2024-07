LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziano le batterie c’è il quattro di coppia azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima giornata di gare delledi2024 per quel che riguarda il. Allo Stadio nautico di Vaires-sur-Marnelecon tre equipaggi azzurri che proveranno ad approdare in semifinale. Si partirà alle 9.00 con i singoli in cui nessun atleta italiano ha ottenuto il pass per i Giochini. Programma che entrerà nel vivo per la spedizione tricolore a partire dalle 11.30, quando inizieranno ledel doppio maschile. Nicolò Carucci e Matteo Sartori figurano nella heat numero 2 e se la vedranno con gli equipaggi di Croazia, Norvegia e Romania. Sarà poi la volta del doppio femminile composto da Clara Guerra e Stefania Gobbi.