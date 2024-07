Il silenzio dopo la violenza L’aggressore fa scena muta Resta il mistero sulla pistola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Terza notte in cella a Monza per Alessandro Gaudioso, il 19enne di Vimercate arto per la rapina e lo stupro della titolare di un bar del centro città. Le indagini non si fermano, i carabinieri sono al lavoro per mettere a fuoco la rete di complicità attorno al giovane aggressore, barista nel punto ristoro dell’ospedale di Vimercate. A cominciare da chi gli ha fornito lache lui ha puntato alla tempia della vittima per costringerla a consegnare l’incasso e a subire l’abuso sessuale. Lei aveva provato a disarmarlo, senza riuscirci. La donna avrebbe già riconosciuto il ragazzo che il 13 luglio l’ha aspettata fuori dal locale, alle 6.30 del mattina, all’apertura. Era sabato, in giro a quell’ora non c’erano nessuno, tranne loro due. È stata proprio lei a mettere gli investigatoripista giusta fornendo particolari utili a rintracciarlo.