Guardate ci siamo | è incinta Roberta Di Padua pubblico subito impazzito per lei e Vicinanza

(Di sabato 27 luglio 2024) La relazione tradie Alessandro, protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne ma fuori già mesi prima dell’ultima puntata, continua a far parlare di sé e non solo per presunte crisi. Solo presunte perché a giudicare dagli ultimi post a legarli c’è solo un grande amore. Hanno festeggiato da poco i 5 mesi di storia d’amore e poi, insieme al figlio di lei, il compleanno della dama. Ma ora è una delle ultime Storie di lei ad aver attirato attenzioni. Una foto che per molti suoi sostenitori toglie ogni dubbio sul fatto che l’amore con Alessandroprocede a gonfie vele: quella della pancia che ha fattosorgere il sospetto che la coppia stia aspettando un bambino. Leggi anche: “Si è fidanzato con la ex Miss Italia?”.