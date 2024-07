Ginnastica artistica le azzurre che proveranno a qualificarsi alle finali di specialità alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista nellafemminiledi Parigi 2024, il primo esame sarà nelle qualificazioni in programma domenica 28 luglio (ore 11.40). Quali sono leche possono provare adi? Il quintetto guidato dal DT Enrico Casella si gioca una medaglia nella gara a squadre, ma anche a livello individuale nutre parecchie ambizioni. Alice D’Amato si presenta da Campionessa d’Europaparle asimmetriche e ha tutti i mezzi per accedere all’atto conclusivo sugli staggi: è sul grande obiettivo individuale di questa rassegna a cinque cerchi, oltre al desiderio di ottenere un buon piazzamento nel concorso generale.