Francis Ford Coppola accusato di molestie sul set di Megalopolis

(Di sabato 27 luglio 2024) Il celebre registanell’occhio del ciclone. A due mesi dall’uscita nelle sale del kolossal “” spunta un video in cui si vede il registacercare di baciare delle giovani comparse sul set. A pubblicarli è Variety. I due video sono stati girati da un membro della troupe l’anno scorso durante le riprese di una scena in un night club. Due fonti hanno riferito a Variety chesembrava agire impunemente sul set. I video sembrerebbero confermare le indiscrezioni del Guardian, secondo cui il regista 85enne “ha cercato di baciare alcune delle comparse in Senza veli e poco vestite”, spiegando loro che “stava ‘cercando di metterle nell’umore giusto’”. Indiscrezioni uscite poco prima che “” facesse la sua prima mondiale in concorso al Festival di Cannes.