’Fimmine fimmine’ porta la pizzica salentina a piazza Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Serena D’Amato, la regina delladel Salento, sarà protagonista oggi alle 21,30 a Montappone dello spettacolo ‘Fimmine. L’evento ad ingresso libero organizzato dall’associazione San Giorgio in collaborazione con Progetto Musical, avrà luogo in. Serena D’Amato,di Ruffano e storica danzatrice dei Tamburellisti di Torrepaduli, vanta esperienze artistiche in Italia e all’estero: un nome di livello internazionale nel settore delle danze tradizionali. Allo stile unico e inconfondibile, unisce le movenze antiche a un’interpretazione personale, enfatizzando la bellezza, l’eleganza e la forza liberatoria di questa danza ancestrale. Insieme a Serena D’Amato ci saranno Daniela Damiani, Michela Sicuro e Isabella Benone. a.c.