Febbre West Nile | un’analisi completa

(Di sabato 27 luglio 2024) Laè una malattia virale trasmessa principalmente dalle zanzare del genere Culex. Il virus(WNV) è stato identificato per la prima volta in Uganda nel 1937 e da allora si è diffuso in molte parti del mondo, inclusi Europa, Asia, Africa e America. Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un aumento dei casi di infezione da WNV, sollevando preoccupazioni significative per la salute pubblica. Puntura di zanzara @Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagCause e trasmissione Il WNV viene trasmesso principalmente attraverso le punture di zanzare infette. Queste zanzare contraggono il virus nutrendosi di uccelli infetti, che fungono da serbatoio naturale del virus. Gli esseri umani e altri mammiferi sono considerati ospiti ‘a fondo morto‘, poiché non contribuiscono alla trasmissione del virus.