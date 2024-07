Da Inter-Las Palmas Frattesi deve iniziare a far parlare il campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024)-Lasnon sarà la partita di, ma rappresenta comunque una prima occasione per il giocatore per tornare a faril. NUOVO INIZIO –-Lasè solo un’amichevole di luglio. Per di più per gli italiani la prima, dopo pochi giorni di allenamento. Eppure per qualcuno possiamo giàdi un nuovo punto di partenza. Nello specifico, per Davide. Che da subitoa faril. PENSARE AL– Gli ultimi mesi dell’ex Sassuolo infatti sono stati un pochino turbolenti. Dopo lo scudetto vinto comunque da protagonista, seppur non da titolare, le cose non sono andate proprio al meglio. La delusione degli Europei, dove era uno dei più attesi, e qualche chiacchiera di troppo fuori dalhanno addensato qualche nube di troppo sul percorso del giocatore. E chiedono un nuovo inizio. Proprio da-Las