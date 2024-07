‘Curvone’ pericoloso Arriva una rotatoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Un incrocioda sempre, con incidenti, anche gravi, e tanta preoccupazione tra Marche e Romagna per residenti, turisti ed operatori economici. Ora pare essere vicina la soluzione per il tratto tra via Cassandro e la Sp58, il cosidettoa San Giovanni. Lo annuncia la sindaca marignanese Michela Bertuccioli: "La Provincia di Rimini ci ha confermato che è in fase di progettazione laattesa da tanti anni e che l’iter tecnico-burocratico è partito. Proprio nei prossimi giorni incontreremo i tecnici per capire meglio i tempi e le modalità". Si era parlato anche di semaforo: "Ma la soluzione migliore pare a tutti una– conferma la sindaca – perché rallenta il traffico da e per Tavullia, inoltre amplia la carreggiata e rende migliore il deflusso del traffico".