Crolla un pino in strada Non ci sono feriti

(Di sabato 27 luglio 2024) Paura a Tagliata di Cervia per l’improvvisa caduta di unche, fortunatamente, non ha causato alcun ferito. Ieri, infatti, un grosso albero piantato all’interno del cortile dell’hotel Kitty, si è abbattutto colpendo e distruggendo la ringhiera del Park Hotel Pineta. Al momento della caduta non c’erano persone e veicoli in quel pezzo di. Un altro caso analogo si era registrato meno di due settimane fa, quando a Milano Marittima undi 18 metri erato a terra nella rotonda Primo Maggio. Anche in quella situazione non furono coinvolte persone e auto. In seguito all’avvenimento, l’assessore al verde del Comune di Cervia Federica Bosi spiegò che le cadute improvvise degli alberi posessere condizionate da eventi metereologici estremi, come le ondate di calore.