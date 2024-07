Consiglio scontro sui tagli agli enti locali Carnevali | Profonda contraddizione con l’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 luglio 2024) Bergamo. L’assestamento di Bilancio, approvato solo qualche giorno fa dalla Giunta del Comune di Bergamo e in Commissione 1, approda inComunale. E, dopo l’esposizione del documento da parte dell’assessore al Bilancio Sergio Gandi, passa all’unanimità l’ordine del giorno collegato, presentato dalla maggioranza, con prima firmataria Francesca Riccardi, capogruppo del Pd in, che fa riferimento aidello Stato, già previsti dalla manovra finanziaria che ammonteranno a 1,25 miliardi entro il 2028, di cui 250 milioni già per l’anno corrente. Ordine del giorno condiviso contro i“Una scelta che penalizza in forma maggiore glivirtuosi nella gestione del proprio bilancio e quelli che hanno avuto un maggior accesso a risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – così Riccardi -.