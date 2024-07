Calendario ginnastica artistica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma sabato 27 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)27incominciano le gare dialledi Parigi. Alla Bercy Arena si disputeranno le qualificazioni maschili, che determineranno le varie qualificate alle finali: otto per laa squadre, ventiquattro per il concorso generale individuale, otto per ogni singoli specialità. Si preannuncia grande spettacolo nell’arco delle tre suddivisioni in, per una gi0rnata cruciale nell’economia dell’intera rassegna a cinque cerchi. Si incomincerà alle ore 11.00 quando scenderanno in pedana Germania, USA, Gran Bretagna, Canada. Si proseguirà alle ore 15.30 con un gruppo di ferro in cui figurano le quotatissima Cina, Giappone e Ucraina, oltre ai Paesi Bassi. L’Italia gareggerà a partire dalle ore 20.