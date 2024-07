Besta Bologna il cantiere delle proteste | dopo scontri e minacce stop del sindaco al progetto della scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – L’eco deglitra gli attivisti determinati a salvare gli alberi e la polizia inviata a proteggere il lavoro degli operai del, appena un mese fa, era rimbombata in tutta Italia. Una ‘battaglia’, quella contro la realizzazionenuove scuole, che aveva superato i confinidue Torri, tanto da richiamare in città anarchici da mezzo Belpaese pronti a sostenere, con bastoni e pietre, la causa ambientalista del Comitato. Passato giugno, l’eco di quelle tensioni, le stesse che per un anno hanno animato il dibattito bolognese, si era spento. E sul parco Don Bosco era scesa una calma di bonaccia. Si pensava preludesse al ‘fortunale’ rappresentato da uno sgombero, che si attendeva imminente, del parco, dove da mesi sono accampate ‘sentinelle’ pronte a dare l’allarme all’arrivo degli operai.