Anguria esplosiva e piena di vermi? Macché è solo una bufala

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 27 luglio 2024) Puntuale come le grigliate a Ferragosto, anche quest’estate torna a far parlare di sé l’. Con una variante ancora più grottesca: è anchedi. Eppure, l’incubo dei vacanzieri èuna gigantesca fake news che sta facendo il giro del web in pochi secondi e come tale non ha alcuna ragione d’essere. Da dove nasce questa? Da qualche buontempone su Facebook che sta condividendo la foto di un’che “schiuma”. Le bolle, secondo la vulgata, dipenderebbero dalla fermentazione del prodotto che provoca successivamente un’esplosione fragorosa. Tanto da danneggiare i cassonetti. Nel lontano 2011 il misterioso caso delle angurie esplosive terrorizzò gli USA. E nonostante le mille smentite scientifiche, la bugia si è diffusa a macchia d’olio. Tornando ciclicamente nel 2015 e anche nel post pandemia.