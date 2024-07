Temptation Island 2024 falò di confronto tra Jenny e Tony | come è finita? | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilditraera uno dei più attesi di questa edizione. La nuovaè pronta ad incontrare il fidanzato dopo aver ascoltato e visto di tutto: cosa deciderà di fare? IlditraPrima deldinel villaggio dei fidanzati diconfessa quanto questa esperienza sia stata utile per cambiare: «siamo quasi alla fine, questo percorso mi ha aiutato tantissimo a capire tantissime cose. Voglio continuare a vivere così includendo la mia ragazza, ho fatto i miei sbagli e devo impegnarmi a non sbagliare più e penso che non voglio perderla. Oggi pure, piscina, mi avrebbe fatto tantissimo piacere averla vicino».