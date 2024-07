Stufe e caminetti cade l’obbligo di accatastamento e spariscono le sanzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Firenze, 26 luglio 2024 – Parlare in questo periodo afoso dipuò sembrare una forzatura, ma la notizia è tutt’altro che inappropriata. In questi giorni, infatti, la Regione Toscana ha approvato la legge che modifica la n° 39 del 2005 e che, tornando allo spirito iniziale della norma, va a disciplinare l’degli impianti di riscaldamento alimentati con biocombustibile solido. Le novità in effetti sono duplici: se da un lato l’non è più un obbligo se non per poter accedere ai contributi che già la Regione aveva messo a bando per l’ammodernamento degli impianti soggetti a emissioni, dall’altra sparisce anche la sanzione amministrativa.