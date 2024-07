Staffolo scoperta discoteca abusiva Stoppato il party e diffidato il titolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Ancona), 26 luglio 2024 – Raffica di controlli anti movida:una. Sanzionati due locali. Ieri pomeriggio personale del commissariato di Jesi , assieme ai carabinieri della compagnia di Jesi e al personale Ast del dipartimento prevenzione igiene, alimenti e bevande di Ancona, coordinati dal dirigente Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del questore di Ancona Cesare Capocasa hanno attuato un servizio straordinario anti-movida, in corrispondenza dei luoghi di maggior concentramento giovanile e in particolare nel Parco Europa, ove in passato si sono registrate problematiche di ordine pubblico per la condotta di alcuni giovani sconfinata in eccessi.