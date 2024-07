Rinoplastica? No semplicemente il potere del contouring

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 luglio 2024) Chissà quante donne hanno pensato di ricorrere allao rinofiller per avere il naso sottile dei propri sogni. Ma se da un lato c’è chi ha imparato a conviverci – come tante celeb che sono nate con un naso importante – per molte persone questa parte del viso è ancora fortemente legata a problemi di insicurezza e autostima. Tuttavia, prima di ricorrere a procedure estetiche più o meno invasive – il rinofiller può migliorare piccoli inestetismi, ma non modificare la struttura o la dimensione del naso – c’è una tecnica di make-up che si potrebbe definire quasi salvifica. Stiamo parlando, ancora una volta, proprio del, un trucco trasformativo da sempre usato dai make-up artist professionisti e riportato in luce 15 anni fa da Kim Kardashian.