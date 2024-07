Ponciroli spera | Chiesa? Non lo vorrei all’Inter è già fortissima

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’Inter parte da favorita per il prossimo campionato e lo impone il suo primo posto della passata stagione. Fabrizioè convinto di una cosa e lo confessa su TMW Radio. Ha unanza per Federico. TRA MERCATO E CAMPIONATO – Federicoè in bilico tra la Juventus e una nuova esperienza. Thiago Motta non lo vuole in rosa, il giocatore è rimasto alla Continassa e non è partito in ritiro per la Germania. Dal suo futuro potrebbero dipendere gli equilibri del campionato, Fabrizioha unanza a riguardo e definisce il punto di partenza della prossima Serie A: «Siamo ancora distanti dalla fine del mercato, ma la sensazione è che la Juventus si sia avvicinata molto, ha grande potenziale. Vedo l’Inter favorita, poi la Juventus e come sorpresa il Napoli.