Parigi 2024 tiro con l’arco | composti i tabelloni ad eliminazione diretta Gli Azzurri in gara

(Di venerdì 26 luglio 2024)– In attesa della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di(leggi qui), cominciano le prime gare e anche quelle degli. Nella giornata di ieri si sono svolte le gare delcone sono statiad. Quattro gliin competizione. Il racconto delle gare – Fonte coni.it Nella competizione femminile Chiara Rebagliati (foto Luca Pagliaricci/CONI), prima azzurra in assoluto a scendere in campo in quest’Olimpiade, ha concluso le 72 frecce di qualifica al 15° posto con un punteggio complessivo di 663 e al primo turno, dunque, se la vedrà contro la malese Ariana Nur Dania Mohamad Zairi (50ª con 633). Nella prova maschile, invece, il migliore degliè stato Mauro Nespoli (20° con 670), che debutterà contro Md Sagor Islam (45° con 652), arciere del Bangladesh.