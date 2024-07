Meteo venerdì | anticiclone in rimonta più sole anche nelle ore centrali con temporali isolati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024) SITUAZIONE. Dopo i fortipomeridiani e serali di mercoledì la pressione sull’Italiatende gradualmente ad aumentare. Questo significa maggiore stabilità con fenomeni diurni del tuttoun aumento delle temperature che si realizzerà a partire da domani. Nell’immediato invece andremo incontro ad una temporanea lieve diminuzione che interesserà parte del Nord e del Centro ancora lambiti da correnti nord occidentali. Dunque si ricomincia, l’area di alta pressione in arrivo è manco a dirlo di matrice africana perché nasce proprio sull’Algeria e sta già portando temperature roventi sulla Spagna dove si sono toccati i 45°C all’ombra! Non arriveremo a tanto in Italia perché la massa d’aria passando sul Mediterraneo si arricchirà di umidità e si raffredderà leggermente, sono comunque da mettere in conto massime fino a 39/40°C nel weekend e alti tassi di umidità.