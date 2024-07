Lukaku-Napoli trattativa in discesa | Chelsea apre Conte decisivo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024)alincoldeterminante, De Laurentiis pronto ad acntare il tecnico leccese.: l’accordo è a un passo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, latra ile Romeluè in fase avanzata. Il quotidiano rivela: “Parallelamente, il ds Manna ha già coperto le spalle della squadra nel caso in cui l’affare parigino andrà in porto: Romelu, un attaccante che sembra nato per giocare con Antonioe che Antonioè riuscito a valorizzare come mai nessun altro, è il colpo ideale già delineato nei contorni”.alla cessione Ilsembra disposto a cedere