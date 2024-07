Lotta al pezzotto lo streaming illegale si combatte con prezzi più bassi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il progetto Piracy Shield non sembra aver portato risultati destinati a durate nel tempo. Anzi, ha evidenziato l’inadeguatezza dei sistemi di contrasto dello, rispetto allo sviluppo e aggiornamento costante di chi di questo ha fatto un lavoro. Dai siti chiusi per errore all’annuncio di lavoro divenuto virale, che ha messo in imbarazzo le istituzioni. Il progetto non è però defunto ma occorre individuare una via d’azione differente. Allo stato attuale sembra impensabile che la soluzione giunga prima dell’inizio della serie A 2024-25. Intanto c’è chi dà il buon esempio oltre i nostri confini. Una soluzione tanto semplice quanto efficace, che non giunge dall’alto, bensì dai consumatori stessi. La filosofia della pirateria La repressione forzata alla pirateria digitale non funziona. Esisterà sempre chi proporrà materiale protetto da diritto d’autore e chi ne usufruirà.