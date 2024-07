LIVE Berrettini-Hanfmann 1-2 ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | iniziata la prima semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 In rete il dritto di. 15-0 Super inside in di! 1-2 Ancora a zero il teutonico. 40-15 Recupero stretto sulla riga dell’azzurro. 40-0 Servizio e gran demi-volèe. 30-0 Servizio e dritto. 15-0vincente del tedesco. 1-1 Servizio vincente. 40-15 Gran dritto lungolinea di! 30-15 Errore con il rovescio di. 15-15 Sotto la rete il dritto in uscita dal servizio. 15-0 Ace sporco. 0-1 A zero il tedesco in apertura. 40-0 Ace (1°). 30-0 Ancora servizio e dritto. 15-0 Servizio e dritto. Yannickal servizio 12:35 Chi vince affronterà chi esce tra Hugo Gaston e Facundo Diaz-Acosta. Giocatori in campo 12:27 Con una vittoriasale in 46esima posizione, se vincesse il torneo tornerebbe in top 40 provvisoriamente.