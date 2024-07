La figlia di Elon Musk risponde al padre lo sfogo di Vivian Jenna Wilson | Assente e freddo Mi tormentava perché mostravo tratti femminili

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) Intervistato nel podcast di Jordan Peterson,aveva dichiarato che suatransgender era stata «uccisa dalla cultura woke». Ma, ora, è, al telefono con la Nbc, a spiegare la sua versione dei fatti. «Se vuole mentire su di me in modo palese, a un pubblico di milioni di persone, non lascerò correre», ha detto. Nato come Xavier, a diciotto anni ha dichiarato pubblicamente di identificarsi con il genere femminile e di volersi far chiamare. Non solo, la 20enne ha anche rotto ogni rapporto con il, optando per il cognome della madre: non più, dunque, ma. «e narcisista» Nell’intervista alla testata americana, la giovane ha descritto ilcome «, veloce ad arrabbiarsi, poco attento e narcisista». Nonostanteavesse l’affidamento congiunto, raramente era presente nella vita dei 5 figli.