Innovazione navigare nel Golfo di Napoli | un software per la sicurezza degli yacht

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Stop incidenti in mare, ildisi prepara alla stagione turistica con una serie di novità sulladelle barche a noleggio e in generale delle imbarcazioni che solcano i mari napoletani. In questa ottica di prevenzione, le società& Tours e Thesi S.r.l. hanno unito le forze per garantire lain mare, attraverso un innovativo strumento di formazione obbligatoria per i noleggiatori die barche turistiche (natanti senza patente). Ilsviluppato da Thesi permette ai locatari di accedere alle informazioni necessarie, completare i test e ricevere un certificato di frequenza conforme alle nuove normative.