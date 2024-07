In Campania i cinghiali rovinano le colture grido d’allarme anche dal Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“A Cicerale coltiviamo i ceci nel presidio Slow Food, ma il campo è stato letteralmente raso al suolo dai, come se fosse passato un esercito. Una sera idecisero ‘andiamo a visitare Giovanna questa notte e facciamo un bel servizio’. Il risultato è che lo hanno fatto rovinando il raccolto”. Così una coltivatrice della provincia di Salerno racconta i tempi durissimi per chi vive dei frutti della terra a causa dell’invasione di centinaia di. Per questo oggi Coldiretti ha messo in atto una protesta a Napoli, facendo convergere i suoi iscritti da tutta lain piazza del Plebiscito per poi dirigersi in corteo a Santa Lucia, davanti alla sede della Regione, per un incontro: sul tavolo la richiesta di aprire per gran parte dell’anno la caccia ai