Il documentario su Liz Taylor è una buona scusa per rivivere la figaggine del 900

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 luglio 2024) «Non ero un granché bella, ma forse a causa della mia vita privata evocavo suggestioni sconvenienti: ma non c’era niente di sconveniente in me, né di immorale». Quando comincia a parlare con Richard Meryman, Elizabethha trentadue anni, due figli, quattro divorzi: è l’anno in cui sposa il suo quinto marito, un certo Richard Burton. La principale differenza tra il secolo scorso e questo non è che non c’è più una Lizche chiunque conosca e di cui chiunque sia curioso: la principale differenza è che in questo secolo i lettori sarebbero capacissimi di chiedermi perché cominci un articolo su Lizparlando dei suoi mariti invece che dei suoi film; nel secolo scorso avevamo tutti abbastanza senso del ridicolo da capire perché fosse un’obiezione insensata. Comunque.