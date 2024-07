F1 le previsioni meteo del GP Belgio | a Spa è atteso il maltempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il circuito di Spa-Francorchamps è pronto ad ospitare il weekend di gara del Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del mondiale 2024 di F1. Più volte, nel corso degli anni, il weekend di gara è stato disturbato da forti piogge e l’edizione del 2024 non sembra fare eccezione. Ilè previsto sin da venerdì 26 luglio, con rovesci di pioggia in programma nel primo pomeriggio, proprio nella fascia oraria dedicato alle sessioni di prove libere. E’ prevista pioggia anche per sabato 27 luglio, con la pista che si potrebbe bagnare sin dal mattino. Le probabilità di pioggia nel pomeriggio aumentano poi del 70%, rendendo le qualifiche bagnate sempre più una possibilità concreta. Infine, per domenica 28 luglio, il sole dovrebbe illuminare il circuito, regalando dunque una gara sull’asciutto. F1, ledel GP: a Spa èilSportFace.