F1 GP Belgio 2024 | guida al tracciato di Spa quando e dove vederlo in tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Spa Francorschamps (), 26 luglio- La Formula 1 è pronta a vivere l'ultimo fine settimane di corse prima della sosta estiva. Il Circus, dopo aver dato spettacolo in quel di Budapest, si è trasferito in, per la precisione sullo storico e iconico circuito di Spa Francorschamps. Quella che è una delle stagioni più entusiasmanti degli ultimi anni promette fuochi d'artificio anche sulla splendida cornice del circuito delle Ardenne, una delle più caratteristiche del calendario. La prima notizia, infatti, è che Max Verstappen scatterà con dieci posizioni di penalità al via del Gran Premio domenicale, a causa della sostituzione della propria power unit con una nuova di zecca.