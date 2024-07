Delitto Pierina a Rimini parla Manuela | Non può aver ucciso per me con Louis mai parlato di mia suocera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – C’è decisione mista a stanchezza negli occhi diBianchi, definiti da un filo di mascara nero. Seduta al tavolino di un bar, tra le mani stringe un bicchiere colmo di succo di mandarino verde. Di fronte a lei, il consulente e criminalista Davide Barzan, che assieme al generale Garofano e all’avvocato Nunzia Barzan rappresenta il pool difensivo della donna. In attesa dire con il suo spiccato accento riminese,asciuga il sudore dalle guance e si bagna appena le labbra, prima di riavvolgere il nastro a quandoDassilva, il suo ex amante, è stato arrestato per l’omicidio diPaganelli, la 78enne trucidata con 29 coltellate ail 3 ottobre 2023. Accusato die dilo fatto per lei. “Ma non è ilche conosco io”.16-07-2024 - OmicidioPaganelli - Barzan,Questura.