De Luca denunciato e fatto fuori? Pd le clamorose mosse per non ricandidarlo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un insidioso ciclone giudiziario e politico sta per colpire il presidente della Campania, Vincenzo De. Ieri è arrivata la notizia della denuncia presentata da Ciro Fiola, presidente nazionale di Aicast ed ex presidente della Camera di Commercio di Napoli, nei confronti del governatore della Regione. All'origine del contenzioso, la guida della Camera di Commercio partenopea. Lo scorso aprile, la Regione aveva commissariato l'organo camerale affidandone la guida a Maria Salerno. Alcuni giorni fa poi, con un altro decreto, Deha nominato un nuovo commissario- il prefetto Raffaele Cannizzaro - bloccado, di, l'elezione del presidente. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Fiola, convinto di avere i numeri per tornare alla guida della Camera di Commercio.