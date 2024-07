Cristiano De André tributo a Battisti e tante feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il concerto diDeal Lazzaretto di, ilalla Festa della solidarietà a Gorle,, cinema all’aperto e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 26 luglio. Ecco gli appuntamenti.alle 21.15 all’Arena Santa Lucia averrà proposta la visione del film “Inside out 2”.alle 21.30 al Lazzaretto disi terrà un concerto diDeper “Best of live tour”.Desi esibirà in concerto con “De#De– Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Il progetto “Decanta De” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “Decanta De– Vol.