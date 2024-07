Controlli in Alta Irpinia | in campo decine di pattuglie

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)inIrpina. Le verifiche comprendono un ambito di 16 comuni, sotto la competenza della Compagnia di Montellain. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’implementando, in linea con le direttive tracciate dal Prefetto Rossana Riflesso, l’attività di controllo del territorio, sia nelle ore diurne che notturne. In questi giorni, un servizio straordinario ha visto indi(sia in divisa che in borghese) della Compagnia di Montella, nell’ambito dei 16 comuni ricadenti nella propria giurisdizione.