Cina | alloggio per viaggiatori stranieri sara’ agevolato

(Di venerdì 26 luglio 2024) Pechino, 26 lug – (Xinhua) – Lacontinuera’ a introdurre misure per facilitare ulteriormente l’degliche viaggiano in, secondo una circolare pubblicata ieri. La circolare, emessa dal ministero del Commercio e da altri sei dipartimenti governativi, ha sottolineato che i dipartimenti locali e le piattaforme di prenotazione online non devono limitare gli operatori ricettivi nell’accogliere gli ospitisulla base di requisiti di qualificazione. La circolare vieta alle piattaforme di prenotazione online e agli operatori ricettivi di pubblicizzare illegalmente che non accettano ospiti. La circolare invita inoltre gli operatori a ottimizzare la gestione dei servizi di registrazione degli alloggi per ie a semplificare le procedure di raccolta delle informazioni.