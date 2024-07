Centi | Toti si è dimesso con lui spero che finisca anche il suo sistema di potere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Genova, 26 luglio 2024 – Con le dimissioni da presidente della Regione Liguria di Giovanni, ci si avvia verso nuove elezioni. “Con lui – dichiara il consigliere comunale di LeAli a Spezia e consigliere regionale Lista Sansa, Robertoundiche attraverso enormi finanziamenti e rapporti personali e esclusivi ha gestito la Regione Liguria per nove anni, promulgando leggi e adottando provvedimenti che spesso erano lo strumento per favorire interessi imprenditoriali o di potentati economici specifici, dalle enormi questioni riguardanti il porto di Genova alle tristi vicende del territorio spezzino e in particolare del Comune di Porto Venere e non solo”.