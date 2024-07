Ceccon l’atleta che ha risposto a Mattarella | sì in effetti un po’ di tempo ce l’ha fatto perdere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024)che ha: «inun po’ dice». Lo racconta La Stampa nell’intervista di Giulia Zonca. Thomasè il tipo che quando il presidente della Repubblica, in visita al Villaggio olimpico, dice «scusate se vi hocon l’attesa», risponde «inun po’ sì». Ovviamente è stra-orgoglioso del pranzo istituzionale di fronte a, ma nella sua vita fatta integralmente di nuoto e schiettezza l’azzurro ha limato via ogni fronzolo, giri di parole compresi: «Il presidente è uomo di sport, un vero tifoso, è alla mano, un ragazzo come noi, per questo ci ho riso sopra». Non sarà che la fissazione per il nuoto peggiora?«Sono sempre stato fissato, poi sono appena arrivato a Parigi ed è tutto dispersivo. I giapponesi ci avevano sistemato meglio.