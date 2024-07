Calciomercato Roma Dovbyk ad un passo | le cifre dell’affare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un colpo in attacco. Lafinalmente rompe gli indugi suled è pronta a definire una trattativa molto importante per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ è in chiusura l’accordo economico tra i giallorossi e l’entourage di Artem. Nella mattinata di venerdì 26 luglio gli agenti del calciatore erano a Trigoria per affrontare l’argomento del futuro dell’ucraino. I dettagli economici Laè pronta ad offrire 30-32 milioni di euro più bonus per assicurarsi le prestazioni del calciatore. La richiesta del Girona è leggermente superiore ma la trattativa è destinata ad andare in porto.