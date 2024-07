Ballando con le Stelle svelati i primi due concorrenti ufficiali | ecco chi ha fatto il provino e chi potrebbe esserci

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 26 luglio 2024)con lericomincerà il prossimo autunno e fino a oggi ci sono poche notizie sui; di recente, Federica Nargi ha annunciato che sarà parte del cast della trasmissione di Milly Carlucci. Ma chi sono gli altri? View this post on Instagram A post shared bycon le(@conle) Insieme alla fidanzata di Alessandro Matri, ci sarà anche Francesco Paolantoni, indicato qualche settimana fa da Milly Carlucci e confermato poi, involontariamente, da Carlo Conti. Chi sono gli altriche faranno parte del cast dicon le? Qualche indiscrezioni sui possibili nomi ce l’abbiamo, anche se – ovviamente – non arriva nessuna conferma dalla Rai.