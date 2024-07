von der Leyen detta i tempi sui nomi per la Commissione Ue | la data limite

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) La presidente dellaeuropea, Ursula von der, ha inviato oggi la lettera ai governi dell'Ue per chiedere la loro indicazione dei- un uomo e una donna - per il ruolo di commissario nella nuova legislatura. Fanno eccezione alla regola sulla parità di genere le riconferme dei commissari già in carica. La scadenza per rispondere è il 30 agosto. Ovviamente si tratta di un termine indicativo. L'intenzione di von derè avviare i colloqui con i commissari designati già da metà mese. «Sceglierò i candidati più preparati che condividono l'impegno europeo», ha assicurato von dernella conferenza stampa dopo la sua riconferma al Parlamento europeo. Intanto qualche Paese si è già fatto avanti. Il primo è stato la Lettonia che ha rinnovato la sua fiducia per l'attuale vice presidente esecutivo uscente, Valdis Dombrovskis.