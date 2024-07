Vi devo dire di Lino Temptation Island Alessia confessa un mese dopo | finalmente la verità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024), come è andata a finire tra. La coppia si è resa protagonista di alcune scene divenute ormai iconiche nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Che i due fossero in crisi lo si è capito subito e il comportamento del napoletano classe ’95 non ha fatto altro che peggiorare la situazione. SoprattuttoGiuliano è apparso molto vicino alla tentatrice Maika. Poi ha mancato di rispetto alla fidanzata rifiutandosi più volte di andare al falò di confronto. Quindisi è decisa a lasciarlo e lui,essere andato a cercare conforto nella tentatrice Maika, è tornato per chiedere all’ex di tornare con lui, ma lei non ha ceduto. In queste oreha dichiarato in video pubblicato su Witty: “Io dal programma sono uscita proprio distrutta. Non posso nascondere che per me non è stato facile non vederlo e non sentirlo.