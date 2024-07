Traffico Roma del 25-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

infomobilità un servizio a cura di luce verde e di servizi per la mobilità su via del Foro Italico coda per tra l'uscita di Torre di Quinto via Salaria direzione San Giovanni in via di Monteverde la polizia locale segnale che per urgenti lavori di Acea rimane chiuso temporaneamente il tratto di strada tra via Ferdinando Palasciano e via Duchessa di Galliera in quest'ultima direzione Nelle vicinanze del parco di Centocelle per urgenti lavori in via dei Ciceri strada temporale è chiusa a via degli Angeli e per lavori è chiusa la tangenziale est e tra viale Castrense Largo Passamonti direzione dello Stadio Olimpico apertura per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per il nella zona di Piazza Lodi e via limitrofe in zona La Rustica proseguono i lavori di manutenzione del sottovia ferroviario con divieto di transito in via Renato