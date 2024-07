The Star Named EOS | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 25 luglio 2024) “TheEOS” di Silver Lining Studio e pubblicato da PLAYISM è un’avventura grafica che incanta e commuove, portando i giocatori in un viaggio attraverso la bellezza e il dolore dei ricordi. Ambientato in un mondo disegnato a mano con una meticolosità senza pari, il gioco si presenta come un’opera d’arte interattiva, dove ogni immagine e ogni nota musicale sono pensate per toccare profondamente il cuore. TheEOSIl protagonista, Dei, è un giovane fotografo che intraprende una ricerca intima e personale per scoprire la verità dietro la misteriosa scomparsa della madre. La narrazione si dipana attraverso diversi ambienti che riflettono le fasi della sua vita: dalla camera d’infanzia al caffè di quartiere, fino ai vagoni di un treno.