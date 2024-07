Tentano il furto alla Rsa di Tromello ma trovano solo 15 euro Per ripicca distruggono gli uffici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Pavia), 25 luglio 2024 - Hanno trovato e rubato15in contanti. Ma hanno devastato glirovesciando armadi e scrivanie, con i cassetti svuotati e gettati a terra. I ladri hanno colpito nella notte negliamministrativi di una casa di riposo a, in via Carso. Non si sono addentrati nella Rsa, anche per non imbattersi nel personale di turno notturno, sempre presente per l'assistenza agli anziani ospiti, ma si sono limitati agli, sperando forse di trovare dei soldi da rubare. Ma le attese dei malviventi sono rimaste deluse, con il magro bottino che li ha lasciati evidentemente insoddisfatti e li ha portati a frugare ovunque con un accanimento che halasciato lo scenario di devastazione trovato al mattino dal personale amministrativo arrivato al lavoro.