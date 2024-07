Temptation Island 2024 | Raul spacca le sedie e si ferisce la mano dopo aver visto i video di Martina e Carlo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nuovinel pinnettu hanno fatto infuriareche, ancora una volta, ha fatto il devasto lanciando in aria tutti gli oggetti che gli sono capitati a portata di. La coppia di, composta daDumitras eDe Ioannon continua ad allontanarsi, mentre lei si avvicina sempre di più al tentatoreMarini. Tuttavia, è stato ieri che l'orgoglio del ragazzo è stato ferito da alcune affermazioni della sua fidanzata, facendogli perdere pericolosamente il controllo.: Un viaggio turbolento aL'arrivo dei due fidanzati al Is Morus Relais era stato anticipato dalla classica clip di presentazione, nella quale la ragazza aveva scritto alla redazione perché lui è "geloso e possessivo". In questi giorni,ha dato modo al suo fidanzato